Tunus'ta haklarında soruşturma açılan milletvekilleri için Alman Parlamentosundan destek istendi

Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Mahir Mezyub, geçen ay düzenlenen çevirim içi Meclis oturumuna katılan milletvekillerine yönelik açılan "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasının düşürülmesi için Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan destek istedi.

Meclis Başkan Yardımcı Mezyub, çevirim içi Meclis oturumuna katılan milletvekillerine yönelik açılan "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasına ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yayımladı.

Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Renata Alt'a hitaben yazılan mesaja yer verilen açıklamada, "Şahsınızda, İnsan Hakları Komisyonunda yer alan diğer 19 milletvekilinin, 121 Tunuslu milletvekilinin darağacından kurtarılması ve tekrar demokrasiye dönülmesi için acil desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus ile Almanya arasında ikili ilişkilerin güçlü olduğu vurgusu yapılan açıklamada, Tunuslu milletvekillerine yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için dünya genelinde çaba sarf edilmesi çağrısı yapıldı.

Meclisin feshedilme süreci ve milletvekillerine açılan soruşturmalar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi bir oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda, Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Düzenlenen çevrim içi oturumu "yasa dışı" olarak nitelendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün "Meclis'i feshettiğini" duyurmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ise Meclis'in feshedilmesi kararını reddettiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından 1 Nisan'da Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade vermiş ve 5 Nisan'da Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 Nisan'da yapılan açıklamada ise, Tunus Cumhuriyet Savcılığı'nın 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleyen milletvekillerine "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.