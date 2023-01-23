Tunus'ta görevden alınan 3 yargıç açlık grevine başladı

Tunus'ta 3 yargıç, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınmalarını protesto amacıyla açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Yargıçlar Hammadi Rahmani, Remzi Bahriye, Muhammed Tahir Kenzari, yaptıkları ortak açıklamada, açlık grevlerine başkent Tunus'taki Adalet Sarayı'nda bulunan Tunuslu Hakimler Derneği merkezinde başladıklarını duyurdu.

Açıklamada, açlık grevinin, 57 yargıcın görevden alınmasına ilişkin kararı protesto amacıyla olduğu ifade edilirken, hakimlerin derhal görevlerine iade edilmeleri istendi.

Siyasi, idari ve yargı kesimlerinden söz konusu kararların alınmasındaki etkinliğinin araştırılması için bir inceleme açılması çağrısı yapılan açıklamada, yargıçlar ayrıca yargı erkinde anayasal ve kurumsal sürecin geri gelmesini, güçler ayrılığı ilkesine bağlı kalınması ve yargıya müdahalenin durdurulması talebinde bulundu.

Benzeri bir açlık grevi Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasını protesto amacıyla 22 Haziran'da yine 3 yargıç tarafından başlatılmış, ancak açlık grevi yapanların sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine 2 Ağustos 2022'de eylemlerine son vermişti.

Görevden alınan yargıçlara ülke genelinden destek

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen ve terör davalarını kapsamadığı belirtilen iş bırakma eylemi 3 hafta boyunca devam etmişti.