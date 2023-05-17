Tunus'ta gazeteciye verilen 5 yıllık hapis cezasına onlarca STK'dan tepki

Tunus'ta 43 sivil toplum kuruluşu (STK), gazeteci Halife el-Kasımi'ye terörle mücadele yasası kapsamında verilen 5 yıllık hapis cezasını kınadı.

Aralarında Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunus İnsan Haklarını Savunma Komitesi, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, İzliyorum Derneği'nin de yer aldığı 43 STK, yazılı bir açıklama yayımladı.

Tunus'ta "yargı sisteminde büyük aksaklık yaşandığı" belirtilen açıklamada, "Tunus'ta basın ve düşünce özgürlüğünü kısıtlama politikasının sonucunda alınan bu karar, Tunus basın tarihine bir medya mensubuna yönelik en ağır ceza olarak yerini alacak." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un basın özgürlüğü bağlamında uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Yayıncılık ve fikri davalara yönelik verilen tüm cezaları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mozaik Fm'in Kayravan muhabiri Kasımi, geçen yıl Mart ayında yaptığı bir programda "güvenlik sırlarını ifşa ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Bir hafta tutuklu kalan Kasımi, mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.