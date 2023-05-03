Tunus'ta gazeteciler, 'basın özgürlüğü için' gösteri düzenledi

Tunus'ta gazeteciler, ülkede basın özgürlüğüne yönelik ihlalleri ve kısıtlamaları protesto etti.

Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla "Basın özgürlüğü büyük tehlike altında" adlı gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'taki sendika merkezi önünde toplanan onlarca basın mensubu, ellerinde "Gazetecilik suç değildir", "Basını hedef almak, vatandaşın bilgi alma hakkını hedef almaktır", "Kapılar basına kapalı" yazılı dövizler taşıdı.

SNJT Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, burada yaptığı konuşmada, Tunus'ta basın, düşünce ve ifade özgürlüklerinin tehlike altında olduğunu ifade etti.

Ülkenin son iki yıl içinde basın özgürlüğü endeksinde 74. sıradan 124. sıraya gerilediğine dikkati çeken Celasi, daha da kötüsünün, şehitlerin kanıyla devrim neticesinde elde edilen kazanımlardan vazgeçilmesi olduğunu vurguladı.

Celasi, basın özgürlüğünün, özgürlüklerin temeli olduğunu ifade ederek, "Tunuslu gazeteciler, tüm risklere rağmen görevlerini yapacaklardır. Çünkü özgürlüğün bir bedeli vardır. Biz bu bedeli ödemeye hazırız." dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü verilerine göre, 2021'de basın özgürlüğü endeksinde 73. sırada yer alan Tunus, geçen yıl 94. sıradan 121. sıraya geriledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde özgürlüklerin kısıtlanması gibi bir durumun veya herhangi bir yayım yasağının olmadığını ileri sürerek, Tunus'ta herhangi bir yazarın engellendiğinden ve özgürlüklerin tehdit edildiğinden bahsetmenin "yalan ve iftira" olduğunu söylemişti.