Tunus'ta Gannuşi ve diğer siyasilerin tutuklanması Cenevre'de protesto edildi

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile diğer siyasilere yönelik tutuklanmalar Cenevre'de protesto edildi.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile diğer siyasilere yönelik tutuklanmalar Cenevre'de protesto edildi.

Raşid el-Gannuşi'nin kızı Dr. Yusra Gannuşi'nin de aralarında olduğu gözaltı dalgasında tutuklananların çocukları ve avukatları tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Gannuşi, burada yaptığı konuşmada, Tunuslularının demokrasiden vazgeçmediğini, darbeye karşı durmak ve demokrasiyi yeniden kurmak için direndiklerini söyledi.

Tunusluların demokratik mücadeleleri kapsamında hayatlarını riske attıklarını kaydeden Gannuşi, bu nedenle Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hedef alındıklarını ifade etti.

Gannuşi, "Özgürlük ve insan hakları değerlerine inanan herkes, demokrasilerini savunmaya devam eden Tunusluların yanında yer almalı, muhalefete yapılan zulmü ve Tunus demokrasisinin yok edilmesini yüksek sesle ve net bir şekilde kınamalıdır." diye konuştu.

Said'in, Tunus'un hızla kötüye giden ekonomisini ele almak yerine muhalefeti suçladığını söyleyen Gannuşi, Tunus'un dostlarından, Said'in muhalefete yönelik tutumu ve ülke demokrasisine verdiği zarar nedeniyle seslerini yükseltmelerini beklediklerini kaydetti.

Gannuşi, "İnsan hakları ve özgürlükler gibi ortak değerlere inananlar, babam da dahil siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ifade ile örgütlenme özgürlüklerinin güvence altına alınması için çağrıda bulunmalıdır." dedi.

Toplantıya katılan diğer konuşmacılar, Gannuşi ve diğerler siyasilerin keyfi olarak tutuklandığını belirtti.

Dr. Yusra Gannuşi'nin de aralarında olduğu gözaltı dalgasında tutuklananların çocukları, avukatları aracılığıyla Avrupa Birliği'ne (AB) faillere kişisel yaptırımlar uygulaması çağrısında bulunmuştu.

Gannuşi 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince 20 Nisan sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bunun ardından, güvenlik güçleri, Nahda ile Ulusal Kurtuluş Cephesinin bazı kentlerdeki merkezlerini kapatmıştı.