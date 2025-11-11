Tunus'ta Gabes Körfezi İçin Deniz Tabanı Temizleme Çalışmaları Başlıyor

Tunus yönetiminin, ülkenin güneydoğusunda kimyasal kirlilik ve protestolarla gündeme gelen Gabes Körfezi'nde 9 bin hektarlık deniz tabanının temizlenmesi için etüt çalışması yürüttüğü belirtildi.

Tunus Çevre Bakanı Habib Abid, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oluşturulan Sanayi, Ticaret, Doğal Kaynaklar, Enerji ve Çevre Komisyonu oturumunda konuştu.

Gabes Körfezi'nin deniz yaşamını olumsuz etkileyen fosfojips ile kirlendiğini vurgulayan Abid, Gabes Körfezi'ne fosfojips dökülmesinin durdurulması ve Sfax kentinde uygulanan Taparura projesi (Sfak kentindeki kıyı kentsel gelişim projesi) deneyiminden burada da faydalanılması gerektiğine işaret etti.

Abid, 9 bin hektarlık deniz tabanının temizlenmesi için etüt çalışması hazırlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Tunus'ta kimyasal kirlilik protestoları

Gabes kentinin yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunan ve kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan kimya tesisinde fosfat arıtma üniteleri bulunuyor. Tesis, kentte kimyasal kirliliğe neden oluyor.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında kimya tesisine ait ünitelerden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Gabes'te kimyasal kirlilik nedeniyle binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmişti.

Artan tepkiler üzerine Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari, 20 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Kays Said de kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.