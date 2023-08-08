Tunus'ta Fırıncılar Protestoyu Askıya Aldı, Ekmek Üretimine Devam Ediyor

Tunus'ta özel sektöre ait fırıncılar, hükümetin 'un kesintisi' kararına karşı başlattıkları protestoyu askıya alarak ekmek üretimine yeniden başladıklarını duyurdu. Ticaret Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrasında gösterilerin durdurulması kararı alındı.

Tunus'ta özel sektöre ait fırıncılar, hükümetin "un kesintisi" kararına karşı başlattıkları protestoyu askıya alarak ekmek üretimine yeniden başladıklarını duyurdu.

Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT'e bağlı Modern Fırınlar Meslek Odasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı önünde 15 gün sürmesi planlanan protestoların askıya alınmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Gösterilerin durdurulması kararının, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm Bin Receb ile Modern Fırınlar Meslek Odası Başkanı Muhammed El-Cemal'in yaptığı bir toplantı sonrasında alındığı açıklamada belirtildi.

"Modern fırıncılık" sektörünün maruz kaldığı sıkıntıların toplantıda ele alındığı kaydedilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile diyalog kanallarının yeniden açılmasına ve ekmek üretimine devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları 1500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.

Ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri ve çalışanları, başkent Tunus'taki Ticaret Bakanlığı önünde hükümetin "un kesintisi" kararına karşı protesto gösterisi başlatmıştı.

CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığını duyurmuştu.

Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.