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Tunus'ta Filistinlilere Destek Gösterisi

TUNUS, 22 Ekim (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'un merkezinde Filistinlilere desteklerini ifade etmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak için bir araya gelen insanlar, 21 Ekim 2023. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)