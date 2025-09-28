Tunus'ta Filistin İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddetmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için gösteri düzenledi.

Tunus'un başkenti Tunus'ta çok sayıda kişi, Filistin Destekçileri Derneğinin çağrısıyla Tunus Belediye Tiyatrosu önünde toplanarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı, saldırıları ve aç bırakma politikasını protesto etti.

Filistin Destekçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Riyad ez-Zehafi, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin ve Filistin halkının sesini Tunus halkına ulaştırma çabasıyla bugün İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana 102. protestomuzu gerçekleştirdik." dedi.

Gösterinin, Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddetmek için yapıldığını belirten Zehafi, "Savaşın başlangıcından bu yana kuzeyinden güneyine Gazze sakinlerinin her gün göçe zorlandığı barbarlığı ve vahşiliği tamamen reddediyoruz." diye konuştu.

Zehafi, "Filistinliler çok büyük acılarla boğuşuyor. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, göçe zorlanma nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorluk çekmekteler." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini dile getiren Zehafi, "Gösterimizi aynı zamanda Akdeniz kıyılarında İsrail'e karşı kahramanca mücadele veren Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için düzenliyoruz." dedi. Zehafi, "Gazze'ye uygulanan zalim ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak için çabalayan bu filoyu destekliyoruz. Bu, özgür dünyanın güçlerini İsrail'e karşı harekete geçirme girişimidir." diye konuştu.

Zehafi, filoya yönelik herhangi bir zarar verme girişiminin, filodaki aktivistlerin ülkelerinin egemenliğine bir saldırı olacağının altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 60 kişi yaşamını yitirdi, 55 bin 742 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 560'a çıktı, yaralananların sayısı da 18 bin 703 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.