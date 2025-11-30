Haberler

Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'ta düzenlenen etkinlikte, Filistin'in BM'ye tam üyeliği desteklendi ve uluslararası toplum somut adımlara çağrıldı. Dışişleri Bakanı Nafti, Filistinlilerin direnişine dair belgeselin gösterimi ile başlayan törende önemli mesajlar verdi.

TUNUS, 30 Kasım (Xinhua) -- Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, Tunus Uluslararası Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen törenle kutladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nafti'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Filistin Büyükelçisi Rami Faruk El-Kaddumi, BM Mukim Koordinatörü Rana Taha ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Tören, Tunus Ulusal Televizyonu tarafından hazırlanan Filistinlilerin direnişini anlatan belgeselle başladı.

Nafti, uluslararası toplumu sembolik destekten somut adımlara geçerek işgali sona erdirmeye ve uluslararası hukuku savunmaya çağırdı. Bakan, ülkesinin Filistin'in BM'ye tam üye olmasını desteklediğini yineledi.

El-Kaddumi ise siyasi tanınmanın, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dönüştürülmesi çağrısında bulunarak, Filistinlilerin davasının hala hayatta kalma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Filistinli kimliği ve halkın on yıllardır çektiği zorluklarla ilgili arşiv materyallerin yer aldığı sergi açıldı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, her yıl 29 Kasım'da kutlanan bir BM günü. Tarih, 1947'de kabul edilen ve Filistin'in Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölünmesini öngören 181 sayılı kararın yıldönümü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.