Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Kutlandı

TUNUS, 30 Kasım (Xinhua) -- Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, Tunus Uluslararası Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen törenle kutladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nafti'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Filistin Büyükelçisi Rami Faruk El-Kaddumi, BM Mukim Koordinatörü Rana Taha ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Tören, Tunus Ulusal Televizyonu tarafından hazırlanan Filistinlilerin direnişini anlatan belgeselle başladı.

Nafti, uluslararası toplumu sembolik destekten somut adımlara geçerek işgali sona erdirmeye ve uluslararası hukuku savunmaya çağırdı. Bakan, ülkesinin Filistin'in BM'ye tam üye olmasını desteklediğini yineledi.

El-Kaddumi ise siyasi tanınmanın, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dönüştürülmesi çağrısında bulunarak, Filistinlilerin davasının hala hayatta kalma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Filistinli kimliği ve halkın on yıllardır çektiği zorluklarla ilgili arşiv materyallerin yer aldığı sergi açıldı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, her yıl 29 Kasım'da kutlanan bir BM günü. Tarih, 1947'de kabul edilen ve Filistin'in Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölünmesini öngören 181 sayılı kararın yıldönümü.