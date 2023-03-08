Tunus'ta eski tarım bakanı 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandı

Tunus'ta eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim, iki gümrük görevlisi ve emekli bir albay "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tunus'ta eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim, iki gümrük görevlisi ve emekli bir albay "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Gabes Asliye Mahkemesi Sözcüsü Munir er-Rum, "kara para aklama" soruşturmasına ilişkin yerel basına açıklamada bulundu.

Rum, "kara para aklama" suçlamasıyla devam eden soruşturma kapsamında eski Tarım Bakanı Bin Salim ile gümrük görevlileri Ahmed el-Amari, Ali el-Lafi ve emekli bir albayın tutuklu yargılanmalarına karar verildiğini belirtti.

Zanlıların, ülke dışına gizlice para kaçırmaya çalıştığını aktaran Rum, tutukluların sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Nahda Hareketi'nin yönetiminde yer alan Bin Salim, 2021 yılında Nahda Hareketi'nden ayrılan eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki'nin kurduğu Çalışma ve Başarı Partisine katılmıştı.

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu ardından da genel seçimler yapıldı.

Genel seçimlerin iki turunda da katılımın yüzde 11'de kalması, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanının kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in adımlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.