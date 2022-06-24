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Tunus'ta eski Başbakan Cibali gözaltına alındı

AA - Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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Tunus'ta eski Başbakan Cibali gözaltına alındı

Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Başbakan Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verildi.

Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.

Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da "ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara" karşı durmaları çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel

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