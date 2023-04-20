Tunus'ta engellenen 16 düzensiz göç girişiminde 240 göçmen yakalandı

Tunus'un çeşitli kıyı kentlerinde engellenen düzensiz göç girişimlerinde 229 göçmen gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, göç girişimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cebabli, ülkenin çeşitli kentlerinde güvenlik güçleri tarafından düzensiz göç girişimlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 240 göçmenin gözaltına alındığını aktardı.

Ülkenin güney kesiminde yer alan Mehdiyye, Nabel ve Kurma kentlerinde 16 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirten Cebabli, "48 saat içerisinde düzenlenen operasyonlar esnasında çoğunluğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 240 düzensiz göçmen gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Yakalanan göçmenlerden 7'si için daha önceden arama kararı olduğu bilgisini veren Cebabli, yasa dışı göç girişimlerine karşı güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Tunus'ta 3 ayda 27 binden fazla göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında yürütülen operasyonlarda 900'e yakın düzensiz göç girişiminin engellediğini ve çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 27 binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını bildirmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.