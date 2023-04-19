Tunus'ta ekonomik krizden dolayı bayram alışverişi durgun

Ramazan Bayramı yaklaşırken Tunus'ta ekonomik kriz nedeniyle çarşı pazarda pek hareketlilik gözlenmiyor.

Tunus'ta bayramlık kıyafetlerin satıldığı mağazalarda bu yıl durgunluk hakim. Ülkede bayram alışverişi sönük geçiyor.

Tunus Tüketici Rehberliği Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bayramlık kıyafetinin ortalama 300 ila 350 Tunus dinarı (100-115 Dolar) olduğunu paylaştı.

Asgari ücretin 420 dinar olduğu Tunus'ta yüksek bayramlık fiyatlarından dolayı mağazalardaki müşteri sayısında büyük düşüş var.

AA ekibi, başkent Tunus'ta bayram alışverişine çıkanlara mikrofon uzattı.

"Zor geçiniyoruz"

Yüksek fiyatlardan şikayet eden üç çocuk annesi Zuhur bin Said, birçok mağaza gezmesine rağmen bütçesine uygun elbise bulamadığını söyledi.

Bin Said, "Bu yıl bayramın tadı yok, en ucuz gömlek bile 80-90 dinar civarında. Ortalama bir kaliteye sahip ayakkabılar ise 70 dinarının üzerinde. Ev masrafları günlük harcamalar derken zaten zor geçiniyoruz. Benim 3 çocuğum var, bu fiyatlarla onlara bir şey alamadan eve döneceğim." diye konuştu.

Bayram öncesi fiyatların daha da arttığını vurgulayan Sami el-Kuduri ise çarşı pazardaki hareketliliğin geçen yıllara göre çok düşük seviyede kaldığını belirtti.

Tunusluların çok zor ekonomik koşullarda yaşadığına dikkati çeken Kuduri, "Ben basit bir işçiyim, zar zor geçiniyorum. Bir süre çarşılarda dolaştım fakat fiyatlar çok fahiş olduğu için bir şey alamadım." dedi.

"Ekonomik kriz sadece Tunus ile sınırlı değil"

Munir bin İzzettin ise ekonomik krize ve hayat pahalılığına rağmen Tunusluların bayram sevincinden geri kalmaması gerektiği görüşünde.

Bin İzzettin, "Tunuslular olarak yaşadığımız ekonomik zorluktan dolayı tasarruf etmemiz gerekiyor. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz sadece Tunus ile sınırlı değil, bu küresel bir durum. Bu yıl çocuklarımla beraber geçen bayramda kullandığım elbiselerimi giyeceğim. Yüksek fiyatlar sadece kıyafet ve bayramlıklarda değil, yiyecek içecek fiyatları da çok yüksek. Eve alacağımız şekerlemeleri dahi almakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı esnafın bayram öncesi fırsatçılık yaparak fiyatları yükselttiğini belirten Bin İzzettin, bu durumun yetkililer tarafından takip edilmesi gerektiği söyledi.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla derinleşen siyasi kriz ekonomiyi derinden etkiledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.