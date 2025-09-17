Tunus'ta Eğitimciler Çalışma Koşullarını İyileştirmek İçin Protesto Düzenledi

Tunus'ta binlerce eğitimci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal haklara saldırı olarak nitelendirdikleri adımların durdurulması talebiyle ülke genelinde protestolar düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı eğitim sendikalarının çağrısıyla düzenlenen protestolar, ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yaklaşık iki saat sürdü.

Öğretmenler, idareciler, müfettişler ve işçilerin katıldığı protestolarda, memurların yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi istendi.

UGTT'den yapılan yazılı açıklamada, protestolara ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen sendikalarının yanı sıra müfettiş ve eğitimci sendikalarının da katıldığı belirtildi.

Protestocular, "Öğretmenlerin taleplerini görüşmek bir haktır, bir lütuf değil", "Müzakere hakkı bir görevdir", "Satın alma gücünü artırmak bir haktır, ayrıcalık değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Lise Öğretim Sendikası Başkanı Muhammed Safi, protestolara eğitim camiasının tüm kesimlerinin katıldığını belirtti. Safi, Tunus Eğitim Bakanlığını 31 Ocak'tan bu yana müzakere masasına gelmemekle suçladı.

Eğitim Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamalarda, taleplerin reddedilmediğini ancak karşılanabilmesi için mali hazırlık gerektiğini bildirmişti.

Tunus'ta yeni ders yılı 15 Eylül'de başlamıştı.