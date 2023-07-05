Tunus'ta düzensiz göçmenlerle ilgili 33 kişi tutuklandı

Tunus'un Safaks kentinde düzensiz göçmenlerin karıştığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili 33 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Masmudi, Tunus resmi ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da kentte düzensiz göçmenler ile bölge sakinlerinin karıştığı olaylara ilişkin bilgi verdi.

Pazartesi gününden bu yana olaylarla ilgili birçok düzensiz göçmenin gözaltına alındığını belirten Masmudi, "Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen ve gözaltına alınan düzensiz göçmenlerden 33'ü hakkında tutuklama kararı alındı." dedi.

Safaks kentinde düzensiz göçmenler ile kent sakinleri arasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü vurgulayan Masmudi, bugün 22 düzensiz göçmenin daha mahkemeye çıkacağını kaydetti.

Masmudi, ayrıca düzensiz göçmenleri polis merkezine bildirmeden barındıran 4 Tunuslunun da gözaltına alındığını aktardı.

Ülkenin güneyinde yaşanan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmişti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyinde yaşanan ve 3 Temmuz'da bir Tunuslunun hayatını kaybettiği olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "düzensiz göçün arkasında suç şebekelerinin" olduğunu söylemişti.

Said, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan ve "Tunus'un iç barışını tehdit eden suç şebekelerini" ortadan kaldıracaklarını belirtmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.