Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin geçen hafta alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, 8 Eylül Perşembe günü ülkenin doğusundaki Mehdi'ye kenti açıklarında gerçekleşen olaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cibali, arama-kurtarma çalışmaları sonucu bugüne kadar 12 cesede ulaşıldığını söyledi.

Teknenin battığı gün 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığını ve 6 cesede ulaştıklarını hatırlatan Cibali, "Teknede 34 ila 37 düzensiz göçmenin bulunduğunu düşünüyoruz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucu toplam 12 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı." dedi.

Tunus İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliğinin 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise 2022 yıl başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 yasa dışı göç girişiminin engellendiği belirtildi.