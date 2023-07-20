Tunus'ta Devam Eden Orman Yangınından Dolayı Malula Sınır Kapısı Kapatıldı

Tunus'un kuzeybatısında üç gündür devam eden orman yangınından dolayı Cezayir'e açılan Malula Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. Yangın bölgesinde evleri alevlerle çevrelenen 4 ailenin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Cenduba Valisi Samir Kuka, Malula Ormanı'ndaki yangında 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurmuştu. Tunus'ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.