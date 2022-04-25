Tunus'ta denizden 3 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı

Tunus makamları, düzensiz göçmenlerden 181'inin ülkenin deniz sınırını geçmek üzereyken kurtarıldığını, 3'ünün cesedinin de sudan çıkarıldığını duyurdu.

Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cibabli, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Safaks kentindeki deniz bölge birliklerinin, 23 Nisan Cumartesi günü, düzensiz göçmenler tarafından deniz sınırını geçmek üzere gerçekleştirilen 5 operasyona engel olduğunu belirtti.

Afrika'nın çeşitli ülkelerinden 155 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirilen açıklamada, ayrıca denizden 3 cesedin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızlar tarafından, aynı gün Safaks'a bağlı el-Amire ve Tıyne bölgelerinden Avrupa'ya gizlice geçmek üzere olan 7 Afrika kökenli düzensiz göçmenin de yakalandığı ve haklarında hukuki işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yine aynı kentte, 2 düzensiz göçmenin yanlarında belli miktarda parayla yakalandığı ve denizde kullanılacak malzemelerine el konulduğu vurgulandı.

Başkentin güneyindeki Monastir sahil kentinde iki kaçak geçiş operasyonunun engellendiği de belirtilen açıklamada, 7'si Tunuslu, 10'u Afrika kökenli olmak üzere 17 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.