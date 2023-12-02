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Tunus'ta DEAŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi

2 Aralık 2023 13:45 Son Güncelleme: 13:46 Abone Ol

Tunus İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik bir hücrenin çökertildiğini açıkladı. Hücrenin internet alanında uzmanlaştığı ve Tunuslu şirketlere yönelik sanal saldırı hazırlığı yaptığı belirtildi.