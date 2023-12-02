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Tunus'ta DEAŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi

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Tunus İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik bir hücrenin çökertildiğini açıkladı. Hücrenin internet alanında uzmanlaştığı ve Tunuslu şirketlere yönelik sanal saldırı hazırlığı yaptığı belirtildi.

Tunus'ta terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik bir hücrenin çökertildiği bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Servisi Genel İdaresi'ne bağlı terörle mücadele ekiplerinin teknik takip operasyonları sonucunda, tespit edilen terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Hücrenin internet alanında uzmanlaştığı aktarılan açıklamada, terör unsurlarının Tunuslu şirketlere yönelik sanal saldırı hazırlığında olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zağvan Valiliği tarafından 25 Ekim'de yapılan açıklamada terör örgütü üyesi suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana düzenlenen terör eylemlerinde çoğunluğu turist olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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