Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "ulusal diyalog" sürecine tepkiler sürüyor - Haberler

Tunus'ta hukukçu ve gazetecilerden oluşan Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ulusal istişareye ilişkin kararnamesine tepki gösterdi.

Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 20 Mayıs Cuma günü duyurduğu ulusal diyalog süreci değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in ulusal istişareye ilişkin yayımladığı kararnameye tepki gösterilen açıklamada, "Anayasal ve kanunu hiçbir meşruiyeti olmayan bu kararname, devlet başkanının izlediği oldu bitti siyasetinin bir dayatmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Tunuslulara özgürlüklerine sahip çıkma çağrısı yapılan açıklamada, komite olarak otoriter rejime karşı durmaya ve demokratik bir sistem için mücadele etmeye devam edecekleri vurgulandı.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in koordinatörlüğünü yürüteceği Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi, biri anayasal ve siyasi reformlar diğeri ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışacak iki alt komisyondan oluşuyor.

Komiteye ilişkin 20 Mayıs'ta açıklanan kararnameye göre siyasi partiler ulusal diyalog dışında bırakıldı. Siyasi partilerin ulusal diyalog dışında bırakılmasına ülkedeki siyasi ve sivil kuruluşlar tepki gösterdi.

1 Ocak- 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacak komitenin teklifleri tavsiye niteliğinde olacak.

Komitenin ayrıca, 20 Haziran'a kadar nihai reform tekliflerini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması gerekiyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.