Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı - Haberler

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Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevini sürdüren 3 hakim, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine eylemlerine son verdi.

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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevini sürdüren 3 hakim, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine eylemlerine son verdi.

Tunus Hakimler Derneği yetkilileri, başkentte düzenledikleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Said'in 57 yargıcı görevden aldığı 1 Haziran tarihli kararnameyi protesto etmek için açlık grevine başlayan yargı mensuplarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dernek Başkanı Enes el-Hamadi, "Cumhurbaşkanı Said'in yargı mensuplarını görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevinde olan hakimler Ahmed el-Abidi, Muhammed et-Tahir el-Kenzari ve Kays es-Sabbahi sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı." dedi.

Abidi'nin taburcu edildiğini diğer iki hakimin ise hala hastanede olduğunu aktaran Hamadi, "Hakim Kenzari açlık grevinin 38'inci gününde, Abidi ile Sabbahi ise açlık grevinin 25'inci gününde hastaneye kaldırıldı." dedi.

Hamadi, doktor kontrollerinin ardından sağlık durumları açlık grevini devam ettirmeye elverişli olmadığı için söz konusu 3 hakimin eylemlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

Görevden alınan yargıçlara ülke genelinden destek

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen ve terör davalarını kapsamadığı belirtilen iş bırakma eylemi 3 hafta boyunca devam etmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

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