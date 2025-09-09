Tunus'ta Çinli Yatırımcıdan Otomotiv Parçaları Fabrikası
Tunus'un Ben Arus vilayetinde bir Çinli şirket tarafından kurulan otomotiv parçaları fabrikasında çalışan işçiler, sektörle ilgili Çin ile işbirliğinin güçlendirileceğini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub, bu işbirliğini sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.
BEN ARUS, 9 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un Ben Arus vilayetinde bir Çinli şirketin yatırım yaptığı otomotiv parçaları fabrikasında çalışan Tunuslu işçiler, 8 Eylül 2025.
Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub, pazartesi günü yaptığı açıklamada otomotiv sektöründe Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel