Tunus'ta Çinli Yatırımcıdan Otomotiv Parçaları Fabrikası

BEN ARUS, 9 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un Ben Arus vilayetinde bir Çinli şirketin yatırım yaptığı otomotiv parçaları fabrikasında çalışan Tunuslu işçiler, 8 Eylül 2025.

Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub, pazartesi günü yaptığı açıklamada otomotiv sektöründe Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)