Tunus'ta çevrimiçi oturuma katılan milletvekillerini savunma komitesi kuruldu

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararları iptal eden yasayı onaylayan milletvekillerine yönelik soruşturma açılması üzerine, parlamenterleri savunma komitesi kuruldu.

Nahda Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile 30 Mart'ta çevrimiçi düzenlenen Meclis oturumuna katılan 6 milletvekilinin 1 Nisan cuma günü terörle mücadele biriminde sorgulanmasının ardından Ulusal Halk Temsilcilerini Savunma Komitesi kuruldu.

Başkent Tunus'ta basın düzenleyen Eski Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani, Meclis'in çalışmalarının 25 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları ile dondurulduğunu hatırlatarak, "Anayasanın 80. Maddesine göre Meclis'in çalışmaları donduruldu, fakat bu karar Meclis'in varlığını kaldıramaz. Şu an tehlikeli olan yürütme erkini eline geçiren kişinin, kendi zulmünü yasama organına dayatmak için yargıyı kullanmak istemesi." ifadelerini kullandı.

Ülkede birçok özgürlüğün kısıtlandığını vurgulayan Kilani, yönetimin hedefinin Tunus halkının tüm kazanımlarını yok etmek olduğunu savundu.

"Said'in 25 Temmuz kararları meşru değil"

Toplantıda konuşan muhalif siyasetçi Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şebbi ise, "30 Mart'ta düzenlenen çevrimiçi oturumda, Meclis üyeleri tarafından çıkarılan yasa ile Cumhurbaşkanı Said tarafından 25 Temmuz tarihinden itibaren aldığı olağanüstü kararların meşruiyeti kaldırıldı. Çevrimiçi toplantının amacı krizden çıkış yolu arayan ulusal bir diyaloğun önünün açılmasını talep etmekti, birilerinin söylediği gibi 25 Temmuz öncesine dönmeyi hedeflemedi." dedi.

Said'in iç siyasetteki boşluktan yararlandığını savunan Şebbi, "25 Temmuz'da 80. Maddeyi uyguladığını iddia ederek iktidarı gasp eden Said, Meclis üyelerinin çevrimiçi toplantılarını bahane ederek Parlamentoyu feshetti." diye konuştu.

Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri yarın savcının önüne çıkacak

Komite üyelerinden eski Nahda Hareketi Milletvekili Avukat Semir Dilo, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında Gannuşi ve diğer 6 milletvekilin yarın cumhuriyet savcısının önüne çıkacağını kaydetti.

Cumhuriyet savcısının soruşturmanın devam edip etmeyeceğine karar vereceğine dikkat çeken Dilo, "Yargıyı kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan saçma işlerle meşgul ediyoruz. Anayasanın dışına çıkan Said, meşru olmayan kendi şahsi tasarruflarıyla devleti yönetiyor. Hepimizi tutuklasa bile Said'in kararlarına karşı korkmadan mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Meclis üyeleri çevrimiçi oturum düzenledi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrimiçi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said Meclisi fethettiğini duyurdu

Çevrimiçi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından dün Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

Tunus'ta bazı kesimler, kararnamelerle yetkilerini genişleten Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.