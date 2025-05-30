Tunus'ta Büyükelçilik Baskınına Bağlı 20 Sanığa Hapis Cezası

Tunus'ta Büyükelçilik Baskınına Bağlı 20 Sanığa Hapis Cezası
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Tunus Temyiz Mahkemesi, 13 yıl önce ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'ne düzenlenen baskınla bağlantılı olarak 20 sanığı sekiz yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı. Olay, 14 Eylül 2012'de gerçekleşmiş ve büyükelçiliğe yönelik saldırıda dört saldırgan hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta mahkeme, 13 yıl önce ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'ne düzenlenen baskınla bağlantılı olarak 20 sanığı sekiz yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Tunus Temyiz Mahkemesi Sözcüsü Habib et-Tarhani, Tunus resmi ajansı TAP'a yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Tarhani, mahkemenin ceza dairesinin, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'ne düzenlenen baskın davasından yargılanan 20 sanığı sekiz yıl üç ay hapse mahküm ettiğini söyledi.

Sözcü Tarhani, mahkemenin, Büyükelçilik olaylarına ilişkin verdiği ilk kararda, sanıkları 2 yıl hapis cezasına çarptırdığını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmettiğini dile getirdi.

Mahkeme, medyada "Büyükelçilik Baskını" olarak bilinen davaya ilişkin 28 Mayıs 2013'te yapılan duruşmada, davada yargılanan tüm sanıkları 2 yıl hapis cezasına çarptırmış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği olayları

Tunus medyasına göre, 14 Eylül 2012'de, Terör örgütü El Kaide'nin Tunus kolu Ensar eş-Şeria üyesi çok sayıda gösterici, o dönem ABD'de üretilen İslam karşıtı bir filmin yayınlanmasını kınamak için ABD'nin Tunus Büyükelçiliği ve Amerikan Okulu'na saldırmıştı.

Saldırganlar, büyükelçilik ve okul binasındaki eşyalara zarar vererek, büyükelçiliğe ve okula ait çok sayıda araç ve tesisi ateşe vermişti.

Tunus medyasına göre, büyükelçiliğe düzenlenen saldırıda dört saldırgan hayatını kaybetmiş, onlarca gösterici de yaralanmıştı.

Washington, o dönemde Tunus'tan büyükelçiliğine verilen zarar için 12,8 milyon dolar, Amerikan Okulu'na verilen zarar için ise 5,4 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Tunus Parlamentosu, 2015 yılında, büyükelçilik olaylarından kaynaklanan durumun çözümüne ilişkin olarak Tunus ve ABD hükümetleri arasında 15 Mayıs 2015'te imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını görüşmüştü.

İki ülke, 2016 yılında, büyükelçilik olaylarından kaynaklanan sorunu çözmek için, Tunus hükümetinin, başkent Tunus'un el-Buhayra Bölgesi'nde yaklaşık 30 milyon dolar değerinde, 20 dönümlük bir arazinin mülkiyetini ABD'ye vermesini öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Tunus makamları o dönem, büyükelçilik baskınının, terör örgütü El Kaide'nin Tunus kolu Ensar eş-Şeria'nın kurucu lideri Ebu İyad takma adlı Seyfullah bin Hüseyin'in talimatıyla düzenlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
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