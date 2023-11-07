Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimleri için 8 bine yakın kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Tunus'ta 'Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey' seçimleri için 8 bine yakın aday başvurdu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimleri için 8 bine yakın kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 24 Aralık'ta yapılacak "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerine ilişkin bilgi vermek üzere başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Seçimler için adaylık başvuru süresinin dolduğunu belirten Buasker, "Ülke genelinde Konsey seçimleri için 7 bin 777 aday başvuruda bulundu." dedi.

Tunuslu yetkili, adayların yüzde 22'sinin 35 yaş altı gençlerden, yüzde 14'ünün ise kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Bazı muhalefet partileri boykot çağrısı yapmıştı

Tunus'ta geçen yıl kabul edilen yeni anayasada "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey"in parlamentonun ikinci kanadını oluşturması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkede ilk defa yapılacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey için iki turlu seçimlerin ilk turunun 24 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Said, ilk turda salt çoğunluğu sağlayanın çıkmadığı seçim bölgelerinde en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağını açıklamıştı.

Muhalefette yer alan İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi, 28 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, Tunusluları "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerini boykot etmeye çağırmıştı.

Açıklamada, "Boykot, Tunusluların çalışma, özgürlük ve meşru hak taleplerini gerçekleştirebilecekleri demokratik ve sosyal bir sistemin yolunu açacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinde, büyük çoğunluğu kasaba olmak üzere 2 bin 155 seçim bölgesinde 279 yerel meclis (Belediye Meclisi sayısında) için üye seçimi yapılacak.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.