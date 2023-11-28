Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimleri için 7 bin 205 adayın başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Tunus'ta 'Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey' seçimlerinde 7 bin 205 aday yarışacak

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimleri için 7 bin 205 adayın başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere ilişkin bilgi vermek üzere başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Seçimler için 7 bin 777 adayın başvurduğunu belirten Buasker, başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve 7 bin 205 adayın seçimlere aday olarak katılacağını söyledi.

Adayların yüzde 20'sine yakının bağımsızlardan oluştuğunu belirten Buasker, Tunus genelinde 9 milyon 79 bin 271 seçmenin olduğunu aktardı.

Buasker, 279 yerel meclis üyesinin belirleneceği seçimlerde, ülke genelinde 4 bin 685 sandıkta oy kullanılacağını belirtti.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinde, büyük çoğunluğu kasaba olmak üzere 2 bin 155 seçim bölgesinde, 279 yerel meclis (belediye meclisi) için üye seçimi yapılacak.

Muhalefet konsey seçimlerini boykot ediyor

Muhalefette yer alan İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok partileri, 28 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, Tunusluları "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerini boykot etmeye" çağırmıştı.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinin iktidar için "hayal kırıklığı" olacağı değerlendirmesinde bulunan muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi ise 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, bağımsızlığını yitirdi ve iktidarın kontrolüne girdi. Seçimler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tek adam rejimini meşrulaştırmayı hedefliyor. Ulusal Kurtuluş Cephesi olarak 24 Aralık seçimlerini boykot etme kararı aldık. Diğer siyasi partilere ve halkımıza da seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey"in parlamentonun ikinci kanadını oluşturacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.