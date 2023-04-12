Tunus'ta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği binasına saldıran düzensiz göçmenler tutuklandı

Tunus'ta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) başkentteki merkez binasına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan düzensiz göçmenler tutuklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "UNHCR'nin yasal temsilcisinin şikayeti üzerine dün bina önünde gösteri yapan Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Bu sırada UNHCR binasına saldıran ve civarda maddi zarar oluşmasına neden oldukları için gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Tunus Asliye Mmahkemesi nöbetçi hakimi tarafından tutuklu yargılanmalarına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Eylem yapan göçmenlerin kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırdıkları belirtilen açıklamada, UNHCR binasının 3 kapısını sökmek ve UNHCR'ye ait teçhizatları kırmak suretiyle zarar vermelerinin yanı sıra civardaki evlere, dükkanlara ve çok sayıda arabaya da zarar verdikleri aktarıldı.

Açıklamada, kaç eylemcinin tutuklandığı hakkında bilgi verilmedi.

Afrikalı göçmenler UNHCR binası önünde aylardır oturma eylemi düzenliyor

Avrupa ülkelerine gitmek üzere Tunus'a gelen düzensiz göçmenler, iltica taleplerine cevap verilmediği gerekçesiyle aylardır UNHCR binası önünde oturma eylemi düzenliyor.

UNHCR binasının olduğu sokakta çadır kuran ve burada eylemlerini sürdüren göçmenlere, UNHCR yasal yetkilisinin şikayeti üzerine güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Görgü tanıkları dün gerçekleşen müdahale sırasında eylemcilerden bazılarının UNHCR binasının camlarına taş attığını ve civarda park halindeki araçlara saldırdığını aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmek için Tunus'a geliyor. Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.