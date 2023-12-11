Tunus'ta Binlerce Öğretmen İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Tunus'ta binlerce öğretmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılan küresel greve katıldı. Tunus Temel Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Nebil el-Hevaşi, Gazze ile dayanışma içerisinde olmak için binlerce öğretmenin katılımı ile iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunus'ta binlerce öğretmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılan küresel greve katıldı.

Tunus Temel Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Nebil el-Hevaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze için düzenlenen küresel greve destek vermek ve Gazze halkı ile dayanışma içerisinde olmak için binlerce öğretmenin katılımı ile iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdik." dedi.

Gazze ile dayanışma için uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) grev çağrısına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Hevaşi, "Düzenlediğimiz uluslararası çaptaki eylemle, Siyonist işgalci rejime koşulsuz destek veren tarafların, bu tutumlarını tekrar gözden geçirmeleri için baskı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.