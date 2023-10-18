Tunus'ta, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'i ve ABD'yi protesto etti.

Tunus'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'i ve ABD'yi protesto etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından başkentin Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Fransa ve ABD, Siyonist düşmanla ortak", "ABD'nin Arap sularında ne işi var", "Katil Biden, Gazze'den elini çek" sloganları attı.

Bazı siyasilerin de destek verdiği eylem yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.

İsrail'in dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından gece sokaklara dökülen binlerce Tunuslu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Amerika ve Fransa Siyonist saldırının ortakları", "Katil Macron" sloganları atmış ve Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapılmıştı.

Tunus genelinde binlerce üniversite ve lise öğrencisi de bugün İsrail'i protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.