Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti - Haberler

Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisi kapatma sürecini başlatan 25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarını protesto etti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin çağrısı ile başkent Tunus'ta yer alan belediye tiyatrosunun önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, kararlara tepki gösterdi.

Göstericiler, "Halk senin istemediklerini istiyor", "Darbenin sonu geldi", "Halkı bölmeye hayır" sloganlarıyla Cumhurbaşkanı Said'i protesto etti.

Gösteri sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Nahda Hareketi yöneticilerinden Es-Seyyid Fercani, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Darbe ve destekçileri gitmeli çünkü darbeden bu yana Tunus bir iyilik görmedi. Bugün vatandaşın sorunu un ve yemeklik sıvı yağ elde etmek ve maaşını zamanında alabilmek oldu." dedi.

Fercani, "Darbeden önce işsizlik gibi birçok önemli sorunu çözmek için atılım arıyorduk ve bugün köylü çiftçiler ve hatta futbol sektörü dahil tüm kesimler sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in çağrıda bulunduğu ulusal diyaloğun herkesin çıkarına olduğunu ancak kimin dış mihraklara sırtını dayadığını öğrenmek için onu kimlerin daha fazla desteklediğine bakmak gerektiğini belirten Fercani, bugün toplanan kalabalığın, Cumhurbaşkanı Said'i destekleyenlerden çok daha fazla olduğunun altını çizdi.

Fercani, gerçek ulusal bir diyalog istenmesi halinde kendilerinin ülkenin sorunlarını çözmek için diyaloğa hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Said'in eski danışmanı Abdurrauf Bittabib de bir vatandaş olarak "doğru yoldan sapmaya ve darbeye hayır demek için" protestoya katıldığını söyledi.

Bittabib, Tunus'taki krizi aşmak için tek çözüm yolunun akılla hareket edilmesi ve diyalog masasına oturulması olduğunu vurguladı.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.