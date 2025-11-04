Haberler

Tunus'ta Bankacılık ve Finans Çalışanlarından Maaş Artışı Talebiyle Grev

Tunus'ta bankacılık ve finans sektörü çalışanları, maaş artışı talebiyle düzenledikleri 2 günlük grev çerçevesinde, başkent Tunus ve Safaks kentlerinde gösterilere devam etti. Çalışanlar, grev hakkının önemli olduğunu vurgulayarak müzakere yapılmasını talep etti.

Tunus'ta bankacılık ve finans sektörü çalışanlarının maaş artışı talebiyle dün başlattığı 2 günlük grev, bugün de başkent Tunus ve Safaks kentlerinde düzenlenen gösteriler eşliğinde devam etti.

Başkent Tunus'taki Genel İşçi Sendikası binası önünde ve Safaks kentinde toplanan yüzlerce bankacı ve sigortacı maaşlarının artırılmasını talep etti.

Grev hakkının bir görev olduğunu belirten göstericiler, maaş artışı için müzakere yapılması talebinde bulundu.

Banka ve sigorta şirketi çalışanlarının dün 2 günlük grev başlattığı Tunus'ta maaş artışı talebiyle gösteri düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
