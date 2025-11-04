Tunus'ta Bankacılık ve Finans Çalışanlarından Maaş Artışı Talebiyle Grev

Tunus'ta bankacılık ve finans sektörü çalışanlarının maaş artışı talebiyle dün başlattığı 2 günlük grev, bugün de başkent Tunus ve Safaks kentlerinde düzenlenen gösteriler eşliğinde devam etti.

Başkent Tunus'taki Genel İşçi Sendikası binası önünde ve Safaks kentinde toplanan yüzlerce bankacı ve sigortacı maaşlarının artırılmasını talep etti.

Grev hakkının bir görev olduğunu belirten göstericiler, maaş artışı için müzakere yapılması talebinde bulundu.

Banka ve sigorta şirketi çalışanlarının dün 2 günlük grev başlattığı Tunus'ta maaş artışı talebiyle gösteri düzenlenmişti.