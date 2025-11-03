Haberler

Tunus'ta Banka ve Sigorta Çalışanları Greve Gitti

Tunus'ta banka ve sigorta sektörü çalışanları, maaş artışı talebiyle iki günlük greve başladı. Göstericiler, müzakerelerin başlaması halinde grevi sonlandıracaklarını açıkladı.

Banka ve sigorta şirketi çalışanlarının 2 günlük greve gittiği Tunus'ta maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Genel İşçi Sendikası binası önünde toplanan yüzlerce bankacı ve sigortacı maaşlarının artırılmasını talep etti.

Grev hakkının bir görev olduğunu belirten göstericiler, maaş artışı için müzakere yapılması talebinde bulundu.

Bankalar ve Finans Kurumları Genel Birliği Genel Sekreteri Ahmed el-Ceziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz sadece maaş artışları için değil; yıllar önce kurulmuş gelenekleri, yani toplumsal müzakerelerde vücut bulan sosyal diyalog geleneklerini koruma mücadelesidir." dedi.

Mart ayından bu yana resmi makamlarla iletişim halinde olduklarını belirten Ceziri, "ya taleplerinin reddedildiğini ya da oyalandıklarını" söyledi.

Ceziri, grev düzenlemelerine ilişkin, "yasal haklarını kullanmak zorunda kalarak greve gittikleri için müşterilerden" özür diledi.

Grevin iptal edilmesi hakkında Ceziri, maaş artışları için müzakerelere başlanması halinde grevi kaldıracaklarını söyledi.

Tunus'ta yerel radyo Cevhere FM'e de açıklamalarda bulunan Ceziri, grevin yüzde 80 oranında başarıya ulaştığını anlattı.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
