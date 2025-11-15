Haberler

Tunus'ta Aktivistler İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlallerini Protesto Etti

Güncelleme:
Tunus'ta düzenlenen eylemde aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi için yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini, sivillere yönelik saldırılarını ve aç bırakma politikasını protesto etti. Göstericiler 'Gazze felç edildi, felaket sürüyor' sloganları atarak İsrail'in insani yardımları engellemesine tepki gösterdi.

Tunuslu aktivistler, düzenledikleri eylemde İsrail'in Gazze Şeridi için yapılan ateşkes anlaşmasını ihlallerini, sivillere yönelik saldırılarını ve aç bırakma politikasını protesto etti.

Başkent Tunus'un merkezindeki Tunus Belediye Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesine tepki gösterdi.

Filistin Dostları Derneği tarafından "Gazze felç edildi, felaket sürüyor" başlığıyla düzenlenen eylemde, İsrail'in Gazze'deki ateşkese yönelik ihlalleri ve insani yardımların engellemesine karşı sloganlar atıldı.

Pankartlarda "Soykırımı durdurun", "Gazze ablukayla aç bırakıldı", "Halk, Filistin'in özgürlüğünü istiyor" ve "Halk normalleşmenin suç sayılmasını istiyor" ifadeleri yer aldı.

"Ateşkes olduğu doğru ancak savaş bitmedi"

Gösteriye katılan Filistin Hakkını Destekleme Tunus İttifakı Başkanı Sadık Ammar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ateşkes olduğu doğru ancak savaş bitmedi." dedi.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinin devam ettiğini ifade eden Ammar, "Siyonist düşmanın dürüstlükten ve sözüne bağlılıktan yoksun olduğu biliniyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Ammar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına göre insani yardımların bölgeye girmesi gerektiğine dikkati çekerek, bölgede insani yardım sorununun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

İsrail saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana 69 bin 187 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 703 kişi yaralandı.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal ediliyor.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
