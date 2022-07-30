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Tunus'ta açlık grevindeki hakimlerden ikisi hastaneye yatırıldı

Tunus'ta açlık grevindeki hakimlerden ikisi hastaneye yatırıldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden alma kararına karşı açlık grevine başlayan hakimlerden ikisinin hastaneye yatırıldığı bildirildi.

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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden alma kararına karşı açlık grevine başlayan hakimlerden ikisinin hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Tunus Hakimler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, 38 gündür açlık grevinde olan Muhammed et-Tahir el-Kenzari ile 25 gündür grevi sürdüren Ahmed el-Abidi ve Kays es-Sabbahi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu 3 hakimin sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle tetkikler için hastaneye nakledildikleri, ilk muayenenin ardından doktorların Abidi'nin taburcu edilmesine, Kenzari ile Sabbahi'nin ise müşahede altında tutulmasına karar verdikleri belirtildi.

Söz konusu hakimlerin yanı sıra Hamadi er-Rahmani ve Remzi Bahriyye de 22 Haziran'dan bu yana açlık grevine devam ediyor.

Tunuslu hakimler, 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Ülke genelindeki hakimlerin 6 Haziran'da başlattıkları grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

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