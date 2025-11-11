Tunus'ta Abdulhamid el-Celasi Açlık Grevine Girdi

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi'nin açlık grevine başladığı belirtildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin ardından bir siyasetçi daha açlık grevine başlayanlar arasına katıldı.

Aynı zamanda kimya mühendisi olan 65 yaşındaki Celasi'nin eşi Muniye İbrahim, Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim, "Celasi açlık grevine başladı. Bu, ulusun onurunu ve insanlığın onurunu müdafaa için girilmiş bir açlık grevidir." ifadesini kullandı.

Celasi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" olarak bilinen davada 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devlet güvenliğine karşı komplo kurma davası ve açlık grevleri

Tunus'ta devlet güvenliğine karşı komplo kurma suçlamasıyla yargılanan ve 18 yıl hapis cezası alan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek 29 Ekim'de açlık grevine başlamıştı.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de Bin Mübarek'e destek olmak amacıyla 7 Kasım'da açlık grevine girmişti.

Tunus'ta, 19 Nisan'da, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ila 66 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak", "terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak", "devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı", "halkı birbirine karşı silahlı kışkırtma", "kaos, yağma ve cinayet teşviki", "gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek" yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yargılanıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını savunuyor.