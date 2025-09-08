Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Protesto Gösterisi Başlatıldı

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla yaklaşık 1 hafta sürecek gösteri başlatıldı.

İsrail'in yaptığı soykırıma destek verdiği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı ve Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu'ndan çok sayıda aktivist katıldı.

Gösteride okunan bildiride, eylemin İsrail ve ABD'nin Filistin halkına karşı işlediği abluka uygulama ve soykırım yapma suçlarına karşı yapıldığı belirtildi.

Tunus makamlarına seslenilen bildiride, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması çağrısında bulunuldu.

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı Sözcüsü Salah el-Masri, AA muhabirine, ABD Büyükelçiliği önünde bir "kararlılık eylemi" başlattıklarını ve bu eylemin 13 Eylül'e kadar süreceğini söyledi.

Amaçlarının Filistin halkına destek vermek olduğunun altını çizen Masri, "Filistin halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz ve gösterdikleri büyük kararlılık için onları selamlıyoruz. Eylemin kararlılık eylemi olması da buradan geliyor." dedi.

Masri, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe işaret ederek, " Dünya, ABD'nin Filistin'de çocuklara karşı soykırım suçu işlediğini biliyor, bu yüzden biz de ABD'nin üstlendiği rolü protesto etmek ve kınamak için buradayız." diye konuştu.

"Kararlılık eyleminin" Küresel Sumud(Kararlılık) Filosu'na da bir gönderme olduğunu da aktaran Masri, temel amaçlarının filoyu desteklemek, filonun seyrini takip etmek ve İsrail'in saldırısına maruz kalması durumunda onları savunmak olduğunu ifade etti.

Masri, "(Küresel Sumud Filosu'ndaki) Kardeşlerimiz denizde Siyonist düşmanla karşı karşıya ve biz de burada karada Siyonistlerin ortağını protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 455 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 776 kişi de yaralandı.