Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi - Haberler

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Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus'ta 6 kişiden oluşan terör hücresi çökertildi

Tunus'ta terör örgütlerine lojistik destek sağlayan 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Tunus'ta terör örgütlerine lojistik destek sağlayan 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batı kesimindeki Kasrin Vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine yardım ve yataklık eden 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi hakkında tutuklama kararı alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu terör hücresinin soygun planladığı kaydedildi.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Tunus, Terör, Güncel, Haberler

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