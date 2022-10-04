Tunus'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güney kesimindeki Kerkene ve Zerzis kentlerinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İki operasyonda 39 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Cibali, bu kişilerin çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğunu aktardı.

Cibali, gözaltına alınan göçmenlerin adli işlemler için savcılığa sevk edildiğini kaydetti.

Düzensiz göçmenler Avrupa'ya ulaşmak için Kuzey Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı sene başından bu yana 13 bini aştı.