Tunus'ta 37 düzensiz göç girişimi engellendi

Tunus'un Akdeniz'e kıyı kesimlerde düzenlenen operasyonlarla 37 düzensiz göç girişimi engellendi, 455 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, ülkeden düzensiz göç girişimlerine karşı güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerin dün gece yaptığı operasyonlar sonucunda 37 ayrı yasa dışı göç girişiminin engellendiği aktarılan açıklamada, 289'u Afrika kökenli diğerleri Tunuslu olmak üzere 455 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği belirtilen açıklamada, düzensiz göç girişimlerinin engellenmesi için güvenlik güçleri tarafından alınan tedbirlerin güçlendirildiği kaydedildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı içerisinde çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen 10 bin 371 yabancı olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.