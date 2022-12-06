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Tunus'ta 306 düzensiz göçmen yakalandı

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Tunus'ta 306 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un farklı kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 göç girişimi engellendi, 306 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus'un farklı kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 göç girişimi engellendi, 306 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, ülkenin çeşitli kentlerinde düzensiz göç girişimlerine yönelik operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 24 saat içerinde Tunus güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 düzensiz göç girişiminin engellendiği, operasyonlar esnasında 306 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkenin doğu kıyıları açıklarında 7 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilen açıklamada, tekneleri batan 269 Afrikalı göçmenin kurtarıldığı ve gözaltına alındığı aktarıldı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nabil kentinde düzenlenen operasyonlarda ise 3'ü Sahra altı Afrika'dan, 10'u ise Tunuslu olmak üzere 13 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Binzert kenti açıklarında ise 24 Tunuslu düzensiz göçmen yakalandı.

Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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