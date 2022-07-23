Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni anayasa referandumu protesto edildi

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek anayasa referandumunu protesto edildi.

Tunus'taki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine düzenlenen 25 Temmuz referandumu karşıtı gösteriye, yüzlerce kişi katıldı. Gösteriye ayrıca Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Emel Partisi, Tunus İrade Hareketi, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi de destek verdi.

Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba caddesinde toplanan göstericiler, "Kahroslun darbecilerle iş birliği", "Bu referandum değil zorbalıktır", "Polis devleti sona erdi" pankartları açtı.

AA muhabirine açıklamada bulunan eski Tunus Başbakanı Ali el-Urayyid, "Tek adam rejimine, sonucu belli olan bir referanduma ve Kays Said'in tek başına yazdığı anayasa taslağına karşı koymak için buradayız. Burası demokrasi meydanı, referandumdan önce olduğu gibi referandumdan sonra da bir başkaldırı meydanı olarak devam edecek." diye konuştu.

Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi de gösteri esnasında yaptığı konuşmada, "Biz sözümüzde duruyoruz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasal kurumları yıkma, yetkileri gasp etme ve özgürlükleri kısıtlamasına karşı koyacağız. Ülkeyi yine tek adam yönetimine döndürmesine sessiz kalmayacağız." dedi.

Referandum karşıtı dünkü gösteriye yönelik polis müdahalesine tepki

Tunus Gazeteciler Sendikası ve Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 25 Temmuz referandumunu protesto gösterisine katılanlara yönelik polisin sert müdahalesi kınandı.

Bağımsız Tunus derneklerinden oluşan Sivil Koalisyon tarafından dün düzenlenen referandum karşıtı gösteriye güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmişti.

Müdahale sırasında gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, hastaneye kaldırılmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, gösterilerin güvenlik güçlerine saldırdıkları bu yüzden gösteriye müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, gösteri sırasında görevini yapmaya çalışan 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı, savcılığın açtığı soruşturma sonucu 11 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni Anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ülkede Anayasa referandumu için 25 Temmuz'da sandık başına gidilmesi bekleniyor.