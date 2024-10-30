Tunus'ta 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Tunus Tarımsal Yatırımları Teşvik Ajansı'nın düzenlediği 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Başkent Tunus'taki Kram Sergi Sarayı'ndaki açılış törenine, Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı İzzeddin Bin eş-Şeyh ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra birçok misyon temsilcisi, tarım alanında faaliyet gösteren şirket temsilcileri ve ziyaretçiler katıldı.

Aralarında Türkiye, Fransa, Almanya ve İtalya'nın da olduğu 15 farklı ülkeden firmanın katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Şeyh, fuarın tarım sistemleri ve teknolojileri ile ilgili son yeniliklerin ve gelişmelerin tanıtılması için iyi bir fırsat sunduğunu belirterek, "Farklı ülkelerden katılımın sağlandığı fuar, tarım ve balıkçılık sektöründe tecrübe ve uzmanlık alanında işbirliğinin yanı sıra şirketler arası işbirliğinin de önünü açıyor. Ayrıca, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda üretiminin yanı sıra gıda güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlıyor." dedi.

Büyükelçi Demircan ise fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Tunus arasında birçok alanda ticari ve sınai işbirlikleri var. Tabii tarım hem burası için hem Türkiye için çok özel ve kıymetli. Tunus'la tarım alanında güçlü işbirliğimiz mevcut.Türkiye'den Tunus'a yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracatımız var, Türkiye'nin Tunus'tan ithalatı ise 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tunus tarım sektöründe iyi bir zemini olduğunu vurgulayan Büyükelçi Demircan, "Zeytinin bol olduğu bu ülkede, özellikle makina endüstrimiz Tunus'taki sıkım tesislerine ciddi oranda makina gönderiyor. Aynı zamanda birçok alanda üretime katkı sağlayan makina, yağ, tohum ve hububatta da satışlarımız söz konusu. Tunus'tan da yine aynı şekilde başta hurma olmak üzere ithalatımız var. Türkiye'den de katılım var. İnşallah gelecek sene buralarda daha fazla kendimizi göstermenin faydalı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Farklı ülkeden 250 firmanın katıldığı 15'inci Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı, 2 Kasım'a kadar devam edecek.