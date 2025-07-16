Tunus'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları yapıldı

Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde başkent Tunus'ta yer alan Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, Büyükelçilik çalışanları, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri, YEE öğrencileri ve Tunus'ta eğitim alan Türk öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Büyükelçi Demircan 15 Temmuz'da yaşananları anlattı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Dokuz yıl evvel hepimizin hafızalarında hala tazeliğini koruyan ihanet gecesini birlikte yaşadık. Bu olumsuz tablodan, böylesine bir ihanet organizasyonundan, Rabbim bizleri muhafaza eyledi. Başta Cumhurbaşkanımızın liderliği ile milletin feraseti ve basiretiyle o geceyi atlattık. Canımızı en çok sıkan içimizden böyle bir ihanet şebekesinin on binlerce kişiyi örgütlemiş ve devletimizi tehdit ediyor olması. Gecenin sonunda kahramanlarımız, milletimiz ve siyasi irademiz ön plana çıktığında bir o kadar sevindik. Çünkü kendimizi de millet olarak test ettik. Vatan olarak, gençler ve toplum olarak memleketimize, bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıktık." dedi.

"Dünyaya ülkemize nasıl sahip çıktığımızı gösterdik"

Dünyada birçok hadise ve problemin yaşandığı bir süreçte, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki zaferiyle bütün her şeye hazır olduğunu gösterdiğini vurgulayan Demircan, "15 Temmuz'da, milletçe dünyaya ülkemize nasıl sahip çıktığımızı gösterdik. Şehidimiz var, onlara Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz, inşallah makamları cennettir. Rabbim bizleri de şefaatine nail eylesin ve gazilerimizden Allah razı olsun. Tunus'tayız, vatan toprağından uzağız ama bir o kadar yakınız, hepimiz burada her gün vatanımızla birlikte yaşıyoruz. Burada bulunan vatandaşlarımız ve yöneticilerimiz ile Tunus'a Arapça öğrenmek için gelen yavrularımız, gençlerimiz, kızlarımız var. Hep beraber 15 Temmuz'u idrak ettik. Emeği geçenlere ve YEE'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Tunuslu ve Türk öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından, Tunus'ta Arapça eğitimi için gelen Türk öğrenciler tarafından okunan hatim için Konya İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Salih Uysal, hatim duası yaptı.