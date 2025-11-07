Haberler

Tunus Sendikası'ndan Uluslararası Destek Çağrısı

Güncelleme:
Tunus Genel İşçi Sendikası, dünya genelindeki işçi sendikalarına Filistinlilerin haklarını destekleme ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı kınama çağrısında bulundu. Sendika, Filistinli işçilere destek olunması gerektiğini vurguladı.

Tunus Genel İşçi Sendikası, dünya genelindeki işçi sendikalarına, Filistinlilerin haklarını destekleme ve İsrail'in son 2 yıldır Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı kınama konusundaki tutumlarını güçlendirme çağrısında bulundu.

UGTT'ye bağlı Maden ve Elektronik Sendikası Genel Sekreteri Abdulaziz el-İrfavi, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen 4. Uluslararası Sanayi Sendikaları Kongresinde yaptığı konuşmada Filistin meselesine dikkati çekti.

İrfavi, Filistin halkına karşı yürütülen savaşın sonlandırılması için hükümetlere baskının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yapmamız gereken şey; siyonizme karşı boykotun desteklenmesi ve hiçbir şekilde sanayi ve mesleki normalleşmenin kabul edilmemesidir. Ayrıca İsrail yerleşimlerinin inşasında ya da Filistin halkının yok edilmesinde kullanılmak üzere gerekli ürünlerin ve malzemelerin temin edilmesinin durdurulması konusunda hükümetlere baskı yapmaktır."

Filistinli işçilerin ülke içinde ve dışında mutlaka desteklenmesi, sömürü ve ayrımcılığa karşı onların himaye edilmesi gerektiğini vurgulayan İrfavi, "Filistin meselesinin ulusal ve insani bir özgürlük davası olması sebebiyle uluslararası sendikal çalışmaların öncelikleri içine alınmalıdır." dedi.

Avustralya'nın Sidney kentinde 3 Kasım'da başlayan 4. Uluslararası Sanayi Birliği Kongresi bugün sona erdi.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
