Tunus, Sahra Altı Afrika Ülkelerinden Gelen Göçmenlerin Zorla Sınır Dışı Edildiği İddialarını Yalanladı

TUNUS, 3 Mart (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanlığı, Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri zorla sınır dışı ettiği iddialarını yalanladı.

TUNUS, 3 Mart (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanlığı, Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri zorla sınır dışı ettiği iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kardeş Sahra altı Afrika ülkelerinden bazı göçmenlerin zorla sınır dışı edildiğine ilişkin iddiaların ardından Dışişleri Bakanlığı, bu diasporadan hiçbir vatandaşın zorla sınır dışı edilmediğini teyit etmektedir" denildi.

"Tunus'ta yasa dışı ikamet edenlerin kendi ülkelerine gönüllü dönüşlerine yönelik bazı taleplerin kayıt altına alındığını" belirten bakanlık, başvuruların yasal prosedürlere tam olarak uyularak incelendiğini ekledi.

Bakanlık, yabancı uyrukluların Tunus'ta eşit şekilde korunmaya erişimleri olduğunu ve hiçbir ayrım yapılmadığını vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 21 Şubat'ta Ulusal Güvenlik Yüksek Kurulu toplantısında, Sahra altı Afrika ülkelerinden Tunus'a yönelik yasa dışı göçten ve bu durumla başa çıkmanın yollarından bahsetmişti.

Mevcut durumun "normal olmadığı" şeklinde bir değerlendirmede bulunan Said, bu olaya bir son verilmesi çağrısında bulunmuştu.