Tunus Sağlık Bakanı, Çin Sağlık Ekibinin Hizmetlerinden Övgüyle Bahsetti

Tunus'a Aralık 2021'de gelen Çin'in sağlık ekibinin 26. partisi, ülkenin dört kentinde görev yaptı.

Tunus'un başkenti Tunus'ta görevi sona eren ekip için düzenlenen takdir töreninde Çin'in Tunus'ta görev yapan sağlık ekibinin 26. partisinin kaptanı Xu Chuyang'a takdir takdir belgesi veren Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet (sağdan birinci) ve Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo (soldan birinci), 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

TUNUS, 6 Aralık (Xinhua) -- Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Pazartesi günü Çin'in Tunus'taki sağlık ekibinin 26. partisiyle Tunus'un başkenti Tunus'ta biraraya gelerek ekibe bu Kuzey Afrika ülkesindeki istisnai hizmetlerinden dolayı takdirlerini iletti.

Görevi sona eren sağlık ekibi için düzenlenen takdir töreninde Mrabet, Çin ekibinin tüm üyelerinin Kovid-19 pandemisi sırasında görevlerine tam anlamıyla sahip çıktıklarını ve Tunusluların sağlıklarına büyük katkılarda bulunduklarını söyledi.

Çin'in yaklaşık 50 yıl boyunca Tunus'a 1.100'den fazla sağlık çalışanı gönderdiğini hatırlatan bakan, Çin'in sağlık personelinin üstün performansının, Çin ile Tunus'un sağlık alanındaki işbirliğinin özünü oluşturduğunu vurguladı.

Tunus'un başkenti Tunus'ta Tunuslu bir öğrenciye akupunktur tedavisi uygulayan Çinli bir doktor, 27 Ekim 2022. Çin'in Tunus'taki sağlık ekibinin 26. partisi Perşembe günü Kartaca Üniversitesi'nde ücretsiz klinik hizmeti verdi. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Çin'in sağlık ekibinin kaptanı Xu Chuyang, doktorların hiçbir sınır tanımadığı ve doktorlar için yaşamın öncelikli olduğu inancına sahip ekip üyelerinin, her hastayı tedavi etmek için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını dile getirdi.

Xu, Çin'in sağlık ekibinin son 12 ayda Tunus'ta 100.000'den fazla kişiye sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Xu, Çinli doktorların yerel doktorlarla Kovid-19 pandemisiyle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştığını, Kovid-19 hastalarını tedavi ettiğini ve 210 kutu tıbbi malzeme bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Xu ayrıca Çin'in sağlık ekibinin yerel topluluk, okul ve sosyal yardım evlerinde 12 ücretsiz tıbbi konsültasyon oturumu yürüterek hizmetlerini Tunus'ta daha geniş kesimlere ulaştırdığını sözlerine ekledi.