Tunus muhalefetinden siyasi tutuklulara destek için süresiz oturma eylemi

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 11 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklananlarla dayanışma için süresiz oturma eylemine başladıklarını duyurdu.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 11 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklananlarla dayanışma için süresiz oturma eylemine başladıklarını duyurdu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi yetkilileri, 11 Şubat'tan bu yana devam eden tutuklamalara ilişkin başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, "Tutuklanan üyelerimiz ve arkadaşlarımız hakkında somut bilgiler alana ve 'siyasi mahkum' kapsamına alınana kadar Tunus İrade Partisi merkezinde süresiz oturma eylemine başlıyoruz." dedi.

Tutukluların ailelerinin de mağdur edildiğini belirten Şabi, şunları kaydetti:

"Soruşturma hakiminin dosya hakkında karar vermesi için yasa kendisine 14 aylık bir süre tanıyor. Banka hesapları dondurulan ve çalışmak zorunda olan tutukluların aileleri de bu süreçte mağdur ediliyor. Yetkililerden bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesi için tutukluların durumuna ilişkin bilgi vermelerini bekliyoruz."

Tutuklularla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şabi, "Tutuklulara 'siyasi mahkum' statüsü verilmesini talep ediyoruz. Bu statü sağlandığı takdirde tutukluların uluslararası koruması sağlanacak, bu yüzden siyasi mahkum statüsü tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki "siyasi gözaltı ve tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Gözaltı dalgası, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun'un da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Son olarak Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz'un "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.