Tunus muhalefetinden, protestoları durdurmak için 'siyasi tutuklular serbest bırakılsın' şartı

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, protesto hareketlerini durdurmak için şubat ayında başlatılan "siyasi tutuklamalar" kapsamında hapiste bulunanların serbest bırakılması şartını ileri sürdü.

Başkent Tunus'ta şubat ayından bu yana cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, "Bütün siyasi tutuklulara özgürlük", "Özgürlüklerden taviz yok", "Kahrolsun darbe", "Sivil davaların askeri mahkemelerde yargılanmasına hayır" şeklinde sloganlar attı.

Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, protesto sırasında yaptığı konuşmada, hapishanedeki siyasi tutukluların moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Haruni, tutukluların avukatları ve aileleriyle temas halinde olduklarını ve yetkililerin, tutuklu muhaliflere yönelik suçlamaların gerçeğiyle yüzleşmeyi reddetmesi ve sessiz kalmasına şaşırdıklarını söyledi.

Tutuklulara gereken saygının gösterilmesini talep eden Haruni, son zamanlarda hapishane koşullarının iyileştirilmesinin ise yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin ziyaretleri ve izleme taleplerinden kaynaklandığını savundu.

Haruni, protestoların durması için şubat ayında başlatılan "siyasi tutuklamalar" kapsamında hapiste bulunanların serbest bırakılmasını şart koştu.

Tunus'taki "siyasi gözaltı ve tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Gözaltı dalgası, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile başladı. Söz konusu kişiler, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun'un da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Son olarak Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz'un "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.