Tunus Meclis Başkanı Buderbale: "Filistin halkının gasbedilmiş hakları için yürüttüğü mücadeleyi destekliyoruz"

Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale, Filistin halkının gasbedilmiş hakları için yürüttüğü mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

Tunus Halk Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Buderbale, Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmayı görüşmek üzere acil toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliğinin (İSİPAB) çevrim içi toplantısına katıldı.

Buderbale, Filistin halkının zor şartlar altında direndiğini vurgulayarak, "Filistin halkının, işgalci düşmanın savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırıları karşısında gösterdiği kararlı direnişi selamlıyorum. Filistin halkının gasbedilmiş hakları için yürüttüğü mücadeleyi destekliyoruz." dedi.

Tunus Meclis Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgalciler, 1948 yılındaki Nekbe'yi tekrarlamak için destekçilerinden aldığı yeşil ışık ile başlattığı plan çerçevesinde Gazze nüfusunun yarısından fazlasını zorla yerinden etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'ni binlerce şehit ve yaralıyla bir mezarlığa dönüştürmeye çalışıyor."

Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırıları "terör saldırıları" şeklinde nitelendirenlere de cevap veren Buderbale, "Bu saldırılar yıllardır devam eden işgalcilerin saldırılarına karşı meşru bir müdafaadır." ifadelerini kullandı.

"70 yıldan uzun süredir, Filistin topraklarının gerçek sahipleri, adaletsizliğe, kuşatmaya, açlığa, keyfi tutuklamalara ve ölüme mahkum edildi." diyen Buderbale, "çifte standart politikasının bir an önce sona erdirilmesi ve İsrail'e hesap sorulması" çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin 7 Ekim'de yaptığı açıklamada "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." demişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.